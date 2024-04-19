خبير لـ"الضفة الأخرى": الإخوان حركة مارست العنف في الماضي والحاضر

قال منير أديب، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن اعترافات متحدث جماعة الإخوان الإرهابية السابق محمد منتصر عن استخدام جماعة الإخوان العنف لم يكن غريبًا، مشيرًا إلى أنه أحد مؤسسي حركة "حسم" الإرهابية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية مثل "كتائب حلوان"، و"ضنك" "والمقاومة الشعبية" والكثير من المليشيات الأخرى التي استخدمت العنف.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محمد منتصر كان متحدثًا باسم جماعة الإخوان في 2015، واسمه الحقيقي محمد رفيق، مشيرًا إلى أن اعترافات متحدث الجماعة تؤكد أن حركة الإخوان مارست العنف في الماضي والحاضر.

ولفت منير أديب إلى أن فكرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية تحمل في طياتها ملامح العنف، وترجمت قيادات الإخوان هذا العنف على أرض الواقع.