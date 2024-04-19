بالصور.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للترايثلون

فاز اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا»، برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة بعد حصوله على 25 صوتا من أجمالي 28 صوتا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت على هامش البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المنعقد بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء تشكيل مجلس الاتحاد الأفريقي الجديد كالتالي، النائب الأول د. ديبى الكسندر من جنوب أفريقيا، والنائب الثاني م. بوبكر جايا من السنغال والسكرتير العام سانت لويس من موريشيوس وأمين الصندوق ايدوج ناجاسام من الكاميرون، بينما الأعضاء فاز بها كل من أديوال إنيتان أولادونجوي، جويسيلين ليا نيامبورا، علي مبروك الزيدي، فريال شويتر، أليكسيس مباراجا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع العمومية حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و ماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، و انطونية ارماني أمين عام الاتحاد الدولي، و جيل جيلبيرت رئيس اللجنة الأولمبية لدولة أفريقيا الوسطى، والدكتور عماد البناني الأمين العام للأوكسا، و الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و 30 رئيس اتحاد افريقي محلي للترايثلون من الدول الإفريقية، أعضاء الاتحاد الأفريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للترايثلون.