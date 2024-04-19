خاص| سيمون تستحضر ذكريات عملها مع صلاح السعدني

نعت الفنانة سيمون وفاة الفنان القدير الراحل صلاح السعدني، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ٨١ عام، بعد رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة.

وكشفت الفنانة سيمون أن العمل مع الفنان القدير صلاح السعدني يمثل شرف كبير، حيث شاركت معه فى مسلسل "حلم الجنوبى"، وأنها تعاملت معه إنسانياً قبل فنياً، وكانت من أفضل تجاربها الفنية على مدار مشوارها الفني.

وأضافت الفنانة سيمون فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن كواليس الراحل صلاح السعدني هى من أفضل كواليس أعمال فنية شاركت بها، وأنه يملك خفة دم وتواضع عظماء رغم قيمته ومكانته الفنية.

واستطردت الفنانة سيمون حديثها "راجل وإنسان فى منتهي اللطف والتحضر الرقي، حقيقي قيمه كبيرة اوى وتاريخ مهم فى حياتنا، وشخص صعب الزمن يكرره".

واختتمت الفنانة سيمون "حقيقي أنا اتشرفت بالشغل مع فنان كبير ومحترم وإنسان زي القدير صلاح السعدني، وابنه أحمد فى منتهي الاحترام زي والده وفرحت انى اشتغلت معاه هو كمان، عائلة إنسانية وفنية محترمة".

شارك الفنان صلاح السعدني بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ليالي الحلميه، رجل فى زمن العولمة، الاصدقاء، ارابيسك، شارع المواردي، الباطنية"، وعلى مستوى السينما قدم"الغول، درب الرهبة، تحت الصفر، ليل وخونة، كراكيب، العملاق، زمن حاتم زهران".

رحل الفنان الكبير صلاح السعدني صباح اليوم، بعد فترة من المرض، وكان قد توقف الراحل عن النشاط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالته الصحية وأعلن نجله الفنان أحمد السعدني أنه اكتفى بما قدم من خلال رحلته الفنية.

