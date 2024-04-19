البيت الأبيض: لا نريد تصاعدا للصراع في الشرق الأوسط

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، التعليق على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران، فجر اليوم.. قائلة "لا تعليق لدينا بشأن التقارير المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.