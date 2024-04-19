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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القوات الأوكرانية تسقط 4 طائرات مسيرة روسية فى أوديسا

مسيرة روسية
مسيرة روسية
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أفادت قوات الدفاع الجنوبية فى أوكرانيا اليوم الجمعة بأن قوات المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات فى منطقة أوديسا دمرت 4 طائرات استطلاع بدون طيار روسية فى يوم واحد.

وجاء فى بيان للقوات الأوكرانية، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" أنه "خلال يوم 19 أبريل 2024، فى منطقة أوديسا، دمر جنود من لواء أوديسا الصاروخى المضاد للطائرات أربع طائرات استطلاع روسية بدون طيار من طراز أورلان-10".

وأوضح البيان أن المدافعين أسقطوا طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 أطلقتها روسيا فوق البحر الأسود فى منطقة أوديسا.

القوات الأوكرانية مسيرة روسية أوديسا أوكرانيا