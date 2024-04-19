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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد ناصر يفوز برئاسة الاتحاد الافريقي للترايثلون

وزير الرياضة بصحبة
وزير الرياضة بصحبة اللواء أحمد ناصر
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فاز اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي للترايثلون برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة خلال الجمعية العمومية التى إنتهت منذ قليل بأحد فنادق مدينة الغردقة.

وحصل اللواء أحمد ناصر على أغلبية ساحقة وفاز برئاسة الاتحاد الافريقي بعد حصوله على 25 صوت وإقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي في جو ديمقراطي.

 واثني جميع الوفود على الجهود التى قام بها اللواء أحمد ناصر وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون ونجاح الجمعية العمومية على هامش استضافة مصر للبطولة الأفريقية للترايثلون بمدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر يشغل العديد من المناصب الهامة حالياً منها رئاسة الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحاد الأفريقية ونائبا لرئيس الاتحاد الدولي للترايثلون.

رئيسا للاتحاد لإفريقي للترايثلون للترايثلون بمدينة الغردقة اللواء أحمد ناصر