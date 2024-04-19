"الضفة الأخرى".. القاهرة الإخبارية تكشف لأول مرة مخططات عنف الإخوان في مصر منذ 2013

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل، بأنه سيتم إذاعة حلقة جديدة من برنامج “الضفة الأخرى”، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، اليوم في تمام الساعة 11 مساء.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”، في بوست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لأول مرة.. تفاصيل مخططات استخدام جماعة الإخوان الإرهابية للعنف ضد المصريين منذ يناير 2013 عبر القاهرة الإخبارية الساعة 11 مع داليا عبد الرحيم في الضفة الأخرى”.

ومن المقرر أن تكون حلقة اليوم من “الضفة الأخرى” مهمة واستثنائية وستشمل انفرادا جديدا وتحليلا عميقا، كما تكشف عن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة العنف والتطرف.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل حلقة “الضفة الأخرى”، والتي كان مقرر إذاعتها يوم الأحد الماضي بسبب جلسة مجلس الأمن لمتابعة آثار الضربة الإيرانية لإسرائيل ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويكشف برنامج “الضفة الأخرى” كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، كما يُقدم البرنامج خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.