بقيادة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يقلب الطاولة على أوجسبورج بالدوري الألماني

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت لفوز على أوجسبورج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، وخاض اللقاء كاملًا وسجل هدفًا في المباراة التي قلب النسور فيها الطاولة على أوجسبوروج.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شئ، سجله روبن فارجاس في الدقيقة الثالثة عشرة من صناعة إيرميدين ديميروفيتش.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو فرانكفورت 3 أهداف متتالية، بدأها الجزائري فارس شعيبي في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن هوجو إيكيتيكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 90+5، أحرز مرموش الهدف الثالث من صناعة التونسي إلياس سخيري، ليقود الدولي المصري فريقه إلى تحقيق فوز ثمين واستعادة نغمة الانتصارات.

بهذا الهدف، رفع عمر مرموش رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا، وصنع 6 آخرين في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت.

بتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 45 نقطة، يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المرتبة السابعة.