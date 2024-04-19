توزيع كؤوس ودروع الفائزين فى مهرجان الكرازة المرقسية

احتضن دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط ثاني احتفالات توزيع كؤوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية للفائزين بالمراكز الأولى ، حيث تم توزيع ٥٠٠ كأس ودرع للفائزين من ١٧ إيبارشية من الصعيد.

حضر الاحتفالية من أساقفة الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية المضيفة، الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح.

كما حضر الاحتفالية الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان في الإيبارشيات المحتفل بها، وهي ايبارشيات: بني مزار والبهنسا، مطاي، شرق المنيا، المنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، دير مواس ودلجا، ديروط وصنبو، القوصية ومير، أبنوب والفتح، منفلوط - رزقة دير المحرق - أسيوط - أبوتيج وصدفا والغنايم، طما، طهطا وجهينة، الوادى الجديد.