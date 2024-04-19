القبض على 3 أشخاص مطلوبين جنائيا لتنفيذ أحكام مؤبد وإعدام بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وعاطلين مطلوبين جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية إعدام ومؤبد حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد ربة منزل مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد، وكذا عاطلين مطلوبين لتنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.