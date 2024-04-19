اقرأ غدًا في «البوابة».. الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. استياء عربى من رفض أمريكا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 20 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. استياء عربى من رفض أمريكا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

مصر: إعاقة حق الشعب الفلسطينى فى الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية

جوتيريش أمام مجلس الأمن: العمليات الإسرائيلية خلقت جحيم ً ا إنسانيا فى غزة

تل أبيب تهاجم مواقع إيرانية.. وطهران: أسقطنا عدة طائرات مسيرة بنجاح

مصر تحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع فى المنطقة.. وتطالب بضبط النفس

مقتل 28من الجنود السوريين والمقاتلين الموالين للحكومة فى هجومين لداعش

رئيس المخابرات الأمريكية: أوكرانيا ستخسر الحرب نهاية 2024 إذا لم نساعدها عسكريا

مقتل قائد الجيش الكينى و٩من كبار الضباط فى تحطم مروحية عسكرية

رحيل عمدة الدراما صلاح السعدنى.. ليلة بكى فيها الفن والجمهور سينما السعدنى.. بعيدة عن معادلة نجم الشباك.. قريبة من قلوب الجماهير