ماكرون يبحث مع ميقاتي آلية وقف الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء محادثات حول كيفية إنهاء القتال عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب ميقاتي، إنه ناقش مع ماكرون اقتراحا فرنسيا لإنهاء القتال عبر الحدود، وزيادة الدعم للجيش اللبناني، وانسحاب مقاتلي حزب الله من مسافة 10 كيلومترات (ستة أميال) من الحدود.

وشكر ميقاتي، ماكرون على جهوده "لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالمعدات والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه بشكل كامل،" بحسب البيان.