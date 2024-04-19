الكشف عن نوع الصواريخ الإسرائيلية المستخدمة لضرب إيران

قدمت صور الحطام الغامض في العراق نظرة ثاقبة للهجوم الإسرائيلي المضاد الأخير ضد إيران، مما يشير إلى الاستخدام المحتمل لصواريخ سبارو الباليستية التي تطلق من الجو.

يستكشف تقرير فاينانشال تايمز الآثار المترتبة على هذا الوحي وأهميته الأوسع في الصراع المستمر بين البلدين.

الحطام المكتشف في العراق يشير إلى أن إسرائيل ربما استخدمت صواريخ سبارو الباليستية التي تطلق من الجو في هجومها المضاد على إيران.

وتشير هذه النتائج، التي حللها خبراء عسكريون وعشاق الاستخبارات مفتوحة المصدر، إلى قدرة إسرائيل على استهداف المواقع الإيرانية من مسافة بعيدة.

يأتي رد إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف إسرائيلية، والذي كان الدافع وراءه هو غارة إسرائيلية مشتبه بها على القنصلية الإيرانية في دمشق. في حين أن التركيبة الدقيقة للهجوم الإسرائيلي المضاد لم يتم الكشف عنها بعد، فقد ألمح المسؤولون الإسرائيليون إلى استخدام الهجمات الصاروخية البعيدة المدى التي يتم إطلاقها من بعيد.

كان من الممكن أن تطلق طائرات مقاتلة إسرائيلية تزود بالوقود في الأجواء السورية صواريخ سبارو، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. تشير التقارير الواردة من وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إلى أن ضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع دفاع جوي في جنوب سوريا، مما قد يؤدي إلى تطهير ممر جوي لهجمات بعيدة المدى على إيران.

امتنعت إسرائيل عن التعليق على الغارة، متمسكة بسياسة الغموض الاستراتيجي. وعلى نحو مماثل، نفت الولايات المتحدة تورطها في الأمر، كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم وقوع أي ضرر في المنشآت النووية الإيرانية.

قلل المسؤولون الإيرانيون من أهمية الهجوم، مشيرين إلى عدم وجود خطط فورية للانتقام. أشارت التقارير الأولية إلى استخدام طائرات صغيرة بدون طيار بدلاً من الصواريخ، ربما كجزء من استراتيجية إيرانية لتقليل تأثير الضربة.

يؤكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون السابقون على الأهمية الرمزية للضربة، ويسلطون الضوء على قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف استراتيجية بأقل قدر من القوة. ويشير عاموس يادلين، وهو جنرال سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن الضربة تظهر قدرات إسرائيل المتفوقة وترسل رسالة واضحة إلى طهران.

ويتكهن المحللون بالأساس المنطقي الاستراتيجي وراء اختيار إسرائيل للأسلحة وتنفيذ الضربة، مشيدين بفعاليتها في إيصال رسالة قوة مع تجنب رد فعل إيراني كبير.

إن اكتشاف حطام الصواريخ في العراق يؤكد الطبيعة السرية للعملية والتحديات في تحديد المسؤولية عن مثل هذه الهجمات.