محافظ الغربية: إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف

واصلت الجهات التنفيذية في محافظة الغربية، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي المحافظ، حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، من خلال تنظيم حملات ميدانية على مدار الساعة شملت مختلف مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك في إطار حرص المحافظة على التصدي لأي محاولة مخالفة للقانون أو تعدٍ على مقدرات الدولة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية وثروة للأجيال القادمة، مؤكداً أن الدولة لا تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على هذه الأراضي وحمايتها من أي عبث.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أن ذلك واجب وطني يقع على عاتق الجميع للحفاظ على مقدرات الوطن.