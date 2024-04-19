محمد إمام ينعى صلاح السعدني : "رحل العمدة "

قدم الفنان محمد إمام واجب العزاء فى رحيل الفنان القدير صلاح السعدني، ووجه رسالة إلى صديقة الفنان أحمد السعدني، لمواساته فى وفاة والده.

ونشر محمد إمام على صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، منشور ينعي به الراحل صلاح السعدني، جاء فيه " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

البقاء لله في وفاة العمدة صلاح السعدني، قيمة فنية كبيرة في تاريخ الفن المصري .. خالص التعازي لاخويا احمد السعدني و كل الأسرة، الله يرحمه و يصبر كل حبايبه".

حضر اليوم الفنان محمد إمام جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، ووقف إلى جوار صديقه الفنان أحمد السعدني، حيث تربطهما الصداقة وتربط أبائهم الزعيم عادل إمام والعمدة الراحل صلاح السعدني.

شارك الفنان صلاح السعدني بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ليالي الحلميه، رجل فى زمن العولمة، الاصدقاء، ارابيسك، شارع المواردي، الباطنية"، وعلى مستوى السينما قدم"الغول، درب الرهبة، تحت الصفر، ليل وخونة، كراكيب، العملاق، زمن حاتم زهران".

رحل الفنان الكبير صلاح السعدني صباح اليوم، بعد فترة من المرض، وكان قد توقف الراحل عن النشاط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالته الصحية وأعلن نجله الفنان أحمد السعدني أنه إكتفي بما قدم خلال رحلته الفنية.