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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع لص أثناء سرقة مزرعة دواجن في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي لص مصرعه إثر سقوطه من أعلى مزرعة دواجن خلال محاولة العمال الإمساك به عقب محاولته سرقة مواسير مياه من داخل المزرعة بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام لص بالدخول إلي مزرعة دواجن وخلال محاولته سرقة مواسير المياه الخاصة بالمزرعة شاهده العمال وأثناء محاولته الهرب قفز من أعلي المزرعة ولقي مصرعه خلال ذلك جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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