مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالصف

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.