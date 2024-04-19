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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

العراق يعرب عن قلقه الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان الإيرانية

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أعرب العراق، اليوم الجمعة، عن قلقه الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان الإيرانية وحذر من مخاطر التصعيد العسكري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز إنها " تعرب عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في إيران (صباح يوم الجمعة)".

وأضافت، أن "الوزارة تُتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأشارت الوزارة الى أن "هذا التصعيد يجب ان لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة، وتجدد الوزارة دعوتها الى المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فورًا".

وسمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية اليوم فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد، في استجابة قد تخفف المخاوف المتعلقة بتحول التصعيد إلى حرب شاملة في المنطقة.

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