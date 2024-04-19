مصطفى بكري : أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض المواطنين يتساءلون.. أين يذهب الدعم؟، معلقا: مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا رغم أن مصر بلد منتج.

وتابع بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: «برميل البترول أصبح ما بين 85 و 90 دولار، ومصر كانت تستورده على سعر صرف 31 جنيها، والآن تستورده على سعر صرف ما بين 47، و 48 جنيها، الفرق تتحمله الحكومة بعد الزيادة.

وقال : الدعم كان معدي 200 مليار جنيه، الآن حوالي 120 مليار جنيه سنويا، حسب الموازنة الأخيرة 2023/2024، منوها: علشان الكهرباء تأخذ غاز تكلف كل مليون وحدة حرارية بـ 3 دولار، وكانت الدولة بتحاسبه بـ31 ج في 3 دولار يعني 91 جنيها.



وفصل مصطفى بكري أرقام حول بيانات الدعم في المواد البترولية قائلا:



الدعم في الكهرباء وصل لنحو 90 مليار جنيه.

- ننتج 2/3 احتياجاتنا من الغاز ونستورد الـ1/3 الباقي في الوقت الحالي.

- استهلاك مصر من البترول والغاز والمازوت والسولار وصل إلى 55 مليار دولار، مصر تتنج من هذه المواد بقيمة 31 مليار دولار.

- لتر السولار يكلف الدولة 18 جنيها، والدولة تبيعه بـ10 جنيهات بعد زيادته من 8.15 إلى 10 جنيهات.

- لتر البنزين الـ95 يكلف الدولة أكثر من 16.5 يباع بـ13.5 جنيها.

- لتر البنزين الـ92 يكلف الدولة 16 جنيها، يباع حاليا بـ12.50، بعد أن كان 11.50.

- لتر البنزين 80 يكلف الدولة 15 جنيها، ويباع حاليا بـ11 جنيها.

- سعر أنبوبة البوتاجاز كان بـ75 جنيها ، أصبحت الآن بـ100 جنيه، تكلف الحكومة 300 جنيه.



