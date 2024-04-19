4 من محافظات الصعيد.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين الجديدة |فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن حركة المحافظين الجديدة 2024 مشيرا إلى إن هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا فى مناصبهم، واكد أن مدير أمن محافظة شهير، مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة.

وحول حركة المحافظين الجديدة، قال بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن عددا من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحون لمنصب المحافظ فى عدد من المحافظات،

واكد :" ليس صحيحاً أن شخصية تردد اسمها مؤخرا لتولي منصب وزير شئون مجلس النواب والشيوخ سوف يكون هذا الموقع من نصيبها".

وتابع بكري، أن أحد السفراء ربما يصعد أسمه لتولى موقع هام، مؤكدا أن التعديل الوزاري قد يحتوي على مفاجأة، ولفت الى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.

