الدواجن تتراجع 20 جنيها في الأسواق

تراجع سعر الدواجن في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 20 جنيه داخل السوق وذلك بعد مبادرة الحكومة لخفض سعر السلع بما يقارب 15%.

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 80 جنيه بينما تراوحت قيمتها ما بين 91 و 100 جنيه للكيلو و أما الدواجن البلدي نحو 107 جنيه في المزرعة و 120 جنيه في الأسواق .

وصل سعر الدواجن الأمهات 75 جنيه داخل المزرعة، و82 جنيه في السوق و كيلو الدواجن الساسو 82 جنيه في المزرعة، ما بين 88 و90 جنيه في المحلات

وسجل سعر كيلو البانيه حوالي 200 جنيه و الأوراك نحو 100 جنيه والصدور نحو 145 جنيه