تراجع سعر الدواجن في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 20 جنيه داخل السوق وذلك بعد مبادرة الحكومة لخفض سعر السلع بما يقارب 15%.
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 80 جنيه بينما تراوحت قيمتها ما بين 91 و 100 جنيه للكيلو و أما الدواجن البلدي نحو 107 جنيه في المزرعة و 120 جنيه في الأسواق .
وصل سعر الدواجن الأمهات 75 جنيه داخل المزرعة، و82 جنيه في السوق و كيلو الدواجن الساسو 82 جنيه في المزرعة، ما بين 88 و90 جنيه في المحلات
وسجل سعر كيلو البانيه حوالي 200 جنيه و الأوراك نحو 100 جنيه والصدور نحو 145 جنيه
اقتصاد
الدواجن تتراجع 20 جنيها في الأسواق
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تراجع سعر الدواجن في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 20 جنيه داخل السوق وذلك بعد مبادرة الحكومة لخفض سعر السلع بما يقارب 15%.
تراجع سعر الدواجن في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 20 جنيه داخل السوق وذلك بعد مبادرة الحكومة لخفض سعر السلع بما يقارب 15%.