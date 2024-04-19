فيديو|مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد.. هؤلاء مرشحون للرحيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 وحركة المحافظين الجديدة مشيرا إلي إن هناك بعض الوزراء الذين جرى تعينهم فى آخر تعديل وزاري أغسطس 2022، لن يتضمنهم التعديل الوزاري الجديد2024، مشيرا إلى أن هناك أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم فى الأداء ربما يتولوا مواقع ووزارات أكثر أهمية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يتم تغييره، موضحا أن هناك بعض رجال الصف الثاني في عدد من الوزرات سيتم تصعيدهم إلى مراكز وزارية.

وحول تغيير الحكومة.. كشف مصطفى بكري، عن أن المؤشرات الحالية تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، قائلا: شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى منصب الوزير في وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي"، كاشفا عن أن هناك وزيرا شابا يثار حوله حديث بأنه قد يترك منصبه، وكل المؤشرات تؤكد بقاء هذا الوزير فى موقعه، بعد نجاحه فى حل كثير من الأزمات وتحقيق نجاحات داخلية وإقليمية ودولية.

وشدد بكري، على أن الدولة في الظروف الحالية، تحتاج إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأفضل وعبور الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

