غدا.. استكمال محاكمة متهم بقتل طفل داخل أرض زراعية بالفيوم

تستكمل غدا السبت، محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب ، محاكمة المتهم حسين علي محمد المتهم بقتل الصبي حمزة عشري 12 عاما داخل الأرض الزراعية بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم

وشمل أمر الإحالة فى الدعوى ما يلي:- "تتهم النيابة العامة "حسين علي محمد السيد"بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر "حمزة عشري" مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله لا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصدها إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.