بدء زراعة 400 فدان جديد لإنتاج أعلاف طبيعية للثروة الحيوانية والداجنة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحاصيل فول الصويا، البرسيم، ونبات البونيكان، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، ويهدف المشروع إلى إنتاج الخامات اللازمة لتشغيل مصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي، وذلك لتوفير علف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة.

كما سيتم طرح الفائض من الإنتاج في السوق المحلي بأسعار عادلة لسد احتياجات المستهلكين، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أكبر لاستصلاح 1000 فدان، سيتم زراعتها بمحاصيل الذرة، البرسيم، وفول الصويا.

تفقد المحافظ، خلال جولة ميدانية، الأراضي المستصلحة في قريتي المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش. ورافقه خلال الجولة حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وحسين زمقان، رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب، مدير عام مشروعات الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثًا، فضلًا عن أهميته كأحد المحاصيل الهامة في إنتاج العلف الحيواني.

وأكد الداودي أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي.

بالإضافة إلى مشروع استصلاح الأراضي، يشمل المشروع أيضًا مزارع سمكية مكونة من 3 أحواض سمكية على مساحة 45 ألف متر مكعب، وسيتم توزيع إنتاج هذه المزارع على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

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