متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: الموقف بغزة ما زال كارثيًا ومرعبا

قالت أولجا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إنه لا توجد المقومات الأساسية في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدةً أن الموقف الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا.

وأضافت شيريفكو، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الإنساني في غزة يتدهور بشدة والأمر مرعب للغاية ولا يمكن قبول الوضع الحالي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن 1.7 مليون فلسطيني نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأوضحت أنه يجب توفير عدد كبير من الملاجئ وتقديم مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، منوهةً إلى أن هناك تقارير تشير إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن ثلث المستشفيات في قطاع غزة تم تدميرها والباقي تعطل تمامًا، منوهةً إلى أن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.