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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رويترز: رجل يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب في نيويورك

محاكمة ترامب
محاكمة ترامب
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أفادت وكالة رويترز نقلا عن سي إن إن، بأن " رجل يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب في نيويورك"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال فريق دونالد ترامب القانوني، في وقت سابق، إن التهم الموجهة للرئيس السابق ذات دوافع سياسية وسندفع ببراءته منها، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أطلقت نداءً، في وقت سابق، تطالب فيه ببدء المناظرات الرئاسية في وقت مبكر خلال العام الحالي، مشيرةً إلى ضرورة منح الأمريكيين الفرصة للاستماع إلى المرشحين قبل الإدلاء بأصواتهم.

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