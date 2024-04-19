بقميص الزمالك.. فصائل فلسطينية تقصف الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 19/أبريل/2024 - 08:17 م

أظهرت لقطات لقصف الفصائل الفلسطينية لحشود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، عناصر المقاومة وهي ترتدي قميص نادي الزمالك.

وتواصل الفصائل الفلسطينية مقاومة الاحتلال للشهر السابع على التوالي، مكبدة خسائر جسيمة سواء بشرية أو في العتاد العسكرية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء في القطاع تخطت الـ 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

كما أعلنت الوزارة في بيان ارتقاء ما لا يقل عن 42 شهيدا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 34012 شهيدا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76833 جريحا جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.