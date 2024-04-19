الغرف التجارية : الأحد موعد خفض سعر الخبز السياحى بنسبة 45%

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم النجاح في خفض الأسعار إلى 22.5% ، مشيرا إلى أن ما يهم المواطن البسيط هي السلع الأساسية.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، أن الإنخفاض تجاوز الـ 27%، وهناك بعض السلع التي تخطت الـ 30%، موضحا أنه تم عقد أكثر من 50 اجتماعا بينها 10 بحضور رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وجميع المسؤولين، بهدف اشاو المواطن بنتاج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع، أنه بداية من الأحد المقبل تم الاتفاق على خفض سعر الخبز السياحي من 30 لـ 45% حسب نوع الخبز.

