أحمد حاتم عن فيلم السرب: "مصر مبتسبش حق ولادها"

شارك الفنان أحمد حاتم الجمهور بأحدث صور له من خلال أحداث فيلم "السرب"، والمنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، فى الأول من شهر مايو المقبل.

وعلق الفنان أحمد حاتم على الصور فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، وقال "الشاذلي، مصر مبتسبش حق ولادها، فيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض السينمائى فى مصر، دم المصريين خط أحمر".

تدور أحداث الفيلم حول بطولات رجال الأمن وما قامت به من بطولات، ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتصدى لها والتضحيات التى قدموها والبطولات التى قاموا بها.

يضم فيلم السرب كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، اسر ياسين، محمد ممدوح، إسلام جمال، تأليف عمر عبدالحليم والإخراج أحمد نادر جلال.

شارك الفنان أحمد حاتم فى السباق السينمائى الماضي عام ٢٠٢٣ بفيلم "المطاريد"، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود الليثي، محمود حافظ، محمود البزاوى، تأليف صلاح الجهيني والإخراج ياسر سامي.

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