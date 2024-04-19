مجموعة السبع تدين القتال وتدهو الوضع الإنساني بالسودان

أعرب وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى، عن الإدانة الشديدة للقتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، حيث يستمر الوضع الإنساني في التدهور بعد مرور أكثر من عام على الحرب.

ودعا وزراء الخارجية في البيان الختامي للمؤتمر الجمعة، بمدينة كابري الإيطالية كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذه دون شروط مسبقة وإنشاء قنوات وصول إنسانية آمنة ومستقرة، وحث جميع الأطراف الفاعلة على العودة إلى المفاوضات والانخراط في حوار وطني يشمل المرأة والمجتمع المدني السوداني المركب، ويهدف إلى إعادة إنشاء المؤسسات المدنية والتمثيلية، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وأكدوا أن الدور الإفريقي النشط والدعم المستمر من المجتمع الدولي يظلان ضروريين لمساعدة السودان على استعادة عملية التحول الديمقراطي.

وأشاروا إلى تأثير الأزمة بشكل خاص على النساء والفتيات، مدينين الفظائع المستمرة التي يرتكبها طرفا النزاع، محذرين من حدوث مجاعة في السودان، متهمين كلا الطرفين المتحاربين بـ"عرقلة" وصول المساعدات الإنسانية.