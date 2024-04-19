مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوجسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، نظيره أوجسبورج على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مرموش تشكيل فرانكفورت أمام أوجسبورج، رفقة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المعار هوجو إيكيتيكي.

ويبدأ التونسي إلياس سخيري والجزائري فارس شعيبي أساسيين في تشكيل النسور، رفقة الدولي المصري عمر مرموش لتكوين المثلث العربي في ملعب المباراة.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت وصنع 6 آخرين في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي أوجسبورج سابعًا وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة أوجسبورج

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: أوريليو بوتا - روبن كوخ - ويليام باتشو - فيليب ماكس

خط الوسط: إريك إيبيمبي - ماريو جوتزه - إلياس سخيري - فارس شعيبي

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.