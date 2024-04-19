بالانفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٩١ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٢ وحتى ١٨ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

سلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين، فضلا عن الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار الانفوجراف الى الجولة التفقدية للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة سير العمل بمعامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات خلال أجازة عيد الفطر، فضلا عن اجتماعه مع الباحثين بالمعامل، حيث استعرض معهم أولويات الدولة من البحث العلمي في المرحلة القادمة، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرضت خلاله تقريرا حول، أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال هذا الاسبوع أيضا أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة، كما تم الاعلان أيضا عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية

بينما شارك الدكتور سعد موسي ممثل نقطة الاتصال الرسمية لوقاية النباتات ورئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في الدورة الثامنة عشر لاجتماع الهيئة الدولية لتدابير الصحة النباتية، كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة البحيرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري

وأعلنت الوزارة ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، البدء في تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال شهر مايو المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي، كذلك تم الاعلان عن استمرار معرض خير مزارعنا لاهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة

فيما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مناقشة أحد أعضاء الهيئة البحثية المعاونة بالمعمل لرسالة الدكتوراه تحت عنوان: "دراسة كيميائية على الأقلاتوكسين M1 فى المكملات الغذائية" بكلية العلوم، جامعة عين شمس، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٤٥٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، وأصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك ثم اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.