مع تقلبات الطقس .. توصيات للحفاظ على المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أن مؤشرات حالة الطقس توحي بتسارع كبير وقوي فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة، وتذبذبات حرارية عالية جداً، مع رياح جنوبية ساخنة ( شرد)، مشيرا الى ان هذه التغيرات جاءت في فترة حرجة جداً لمعظم التراكيب المحصولية خاصة اشجار الفاكهة في مراحل التزهير والاخصاب والعقد وما بعد العقد والمحاصيل حديثة الزراعة مثل الذرة والقطن والصويا والفول السوداني وحتى الخضر حديثة الشتل وكمان الخضر اللى كانت تحت الانفاق والعروة الربيعية تحت الصوب.

ونصح فهيم المزارعين بأن لا تكون الارض تحت الزرع والأشجار مهما كان السبب ، مع اضافة مركبات دعم الامتصاص واستقرار العصارة (الفولفيك ونترات الماغنسيوم وعالي الفسفور واحياناً البوتاسيوم فوسفيت خاصة لاشجار الفاكهة.

وقال انه يمكن دعم أشجار الفاكهة والمحاصيل الصيفية المنزرعة حديثاً بمركبات تحمل الاجهادات ( من خلال الرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم او البوتاسيوم فوسيت بمعدل 8 سم / لتر، ايام السبت والأحد والاثنين .

كما نصح فهيم المزارعين، بوقف الرش بأى مبيدات خلال الثلاث أيام سواء حشرية او فطرية ويمكن انتهاز الفرصة واجراء كل العمليات الخاصة بالرش بالمبيدات أيام السبت والأحد والاثنين ( عدا البساتين اللى في مرحلة التزهير المتفتح و الاخصاب ( الزيتون بالتحديد)، وتأجيل زراعة العروة الصيفية للمحاصيل ( ذرة – صويا – قطن – فول سوداني ) او شتل الخضر والفاكهة الا بعد انتهاء موجة الحرارة العالية ، مع تأجيل ضم ودرس القمح والفول خلال هذه الايام .