مدرب الزمالك يقرر تخفيف الحمل التدريبي قبل مباراة دريمز الغاني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة جواو جوميز مدرب الأحمال بالنادي، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بطل غانا المرتقبة.



خصص الجهاز الفني للفريق فقرة فنية خلال المران، وتم التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل التي سيتم تنفيذها في مباراة دريمز المقبلة بالكونفدرالية.

في ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.