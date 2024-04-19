معلومات المناخ: تغيرات فى الجو وتذبذبات حرارية عالية بدءا من الثلاثاء

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه ما زالت النماذج تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة بداية من الثلاثاء 23 / 4 وتستمر الأربعاء والخميس بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي الأربعاء المقبل لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م ( عدا الشمال الغربي).

وقال فهيم، إنه في يوم الأربعاء 24 / 4 تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء على الدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة اكثر على الصعيد لتصل الى ما فوق 42 الى 43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء، مع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة ( الشرد ) على معظم المناطق خلال الثلاث أيام ( الثلاثاء – الخميس ).

وأشار الى أنه من المتوقع سقوط امطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من السبت والأحد 27 – 28 / 4 لكنها مركزة فقط على الجنوب الشرقي للجمهورية ( شرق اسوان وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح فهيم ، أن تلك المؤشرات تعني تسارع كبير وقوي فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة، وتذبذبات حرارية عالية جداً، مع رياح جنوبية ساخنة ( شرد).