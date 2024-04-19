وزيرة الهجرة تنعي الفنان صلاح السعدني: أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا

نعت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الفنان القدير الراحل صلاح السعدني، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وكتبت “جندي” عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا ممن عاصرناهم في عز تألقهم وشكلوا وجداننا ووجدان الوطن في كل ما هو صادق وجميل.. الفنان الكبير صلاح السعدني من هؤلاء، لم أعرفه في حياتي لكنني أشعر بنفس الحزن الذي يشعر به الأقرباء لفقد عزيز..

وختمت الوزيرة قائلة: رحم الله الفنان الكبير رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، بمثل ما أسعد عشرات الملايين من المصريين، وألهم ذويه وأحبابه الصبر والسلوان وعوض مصر عن مئات المبدعين والمفكرين والفنانين والأدباء ممن فقدناهم بمثلهم، ممن يمكن أن يمثلوا ضمير الوطن وقلبه.