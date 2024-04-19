الدولار يستقر في السوق الرسمي اليوم

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ثباتًا في السوق الرسمي، مع ختام تعاملات اليوم الجمعة؛ بالتزامن مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي والمحدد أمس.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع .

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع ثم 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، العربي الافريقي الدولي"، و 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية"، و 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"، ثم 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".