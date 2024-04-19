طارق البرديسى: الفيتو الأمريكى تأكيد على سياسة واشنطن الجائرة ضد فلسطين

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو خلال اجتماع مجلس الأمن، أمس الخميس، اعتراضًا على منح العضوية الدائمة لفلسطين، كشف عن سياسة واشنطن الجائرة ورعايتها إسرائيل رعاية الأم لابنها.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.