10 سنوات من البناء والتعمير.. "ماعت" ترصد إنجازات مصر في كل المجالات

أصدرت مؤسسة ماعت للتنمية، تقريرا يرصد انجازات مصر على مدار العشر سنوات الماضية، والتي اشارت إلى ان مصر استطاعات تحت قيادة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث بدأ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" عن أنه في ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام الـ 10 الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، زتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وأضاف التقرير أنه عملت مصر على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ماسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار تسع سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا ايجابيا على التخطيط الصحي.

https://www.youtube.com/watch?v=VXSfhjP9G28