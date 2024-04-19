مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق النسخة 77

كشف مهرجان كان السينمائي عن الملصق الرسمي للنسخة الـ77 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

يأتي ملصق هذا العام من تصميم الفنان البصري هارتلاند فيلا، استناداً إلى مشهد من فيلم “Rhapsody in August” للمخرج الياباني أكيرا كوراساوا، وعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 1991.

وقال المهرجان في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يهدف هذا الملصق إلى الاحتفال بالفن السابع بكل عجب. ولأنها تقدم صوتًا للجميع، فإن السينما تسمح بالتحرر. ولأنه يتذكر الجراح يحارب النسيان. ولأنه يشهد على المخاطر يدعو إلى الوحدة. لأنه يهدئ الصدمات، فهو يساعد على إصلاح الأحياء”.

وأضاف البيان: “في عالم هش يتساءل باستمرار عن الآخر، يؤكد مهرجان كان من جديد قناعة مفادها أن السينما هي ملاذ عالمي للتعبير والمشاركة. مكان تُكتب فيه إنسانيتنا بقدر ما تُكتب فيه حريتنا”.

يفتتح الفيلم الفرنسي “The Second Act" للمخرج كوينتن دوبيو؛ النسخة الـ77، ويتتبع العمل المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

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