للموبايل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.. أدوبي تطلق تطبيق Express

أعلنت شركة أدوبي اليوم عن إطلاق تطبيقها الجديد Adobe Express، وهو تطبيق متطور يجمع بين الميزات الأساسية والذكاء الاصطناعي لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

تم إطلاق النسخة التجريبية من التطبيق في وقت سابق من هذا العام، وبعد فترة من التطوير والتحسين، تم إصدار النسخة النهائية التي تضم مزايا متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى ميزاته الأساسية مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في خدمة Creative Cloud مقابل 10 دولارات شهريًا للحصول على وصول كامل إلى ميزات الذكاء الاصطناعي والتحسينات الإضافية.

تعتمد المزايا الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Firefly الذي يسمح للمستخدمين بتوليد الصور بشكل ذكي، إضافة إلى إنشاء تأثيرات نصية وإضافة عناصر فريدة، وتحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة، وجدولة المحتوى للنشر، وغيرها من الميزات المفيدة.

ويُعد التطبيق أداة مثالية لإنشاء التصميمات المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي بسهولة وسرعة، ويمكن للمستخدمين الاعتماد عليه في إنشاء صور ثابتة أو مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاركتها عبر منصات مثل إنستاجرام وتيك توك.

كما يمكن لمشتركي Creative Cloud الوصول إلى تصميماتهم في برامج Photoshop أو Illustrator مباشرةً من خلال التطبيق، مما يسهل عليهم سير العمل وتحرير التصاميم بسلاسة.

يُعتبر إطلاق تطبيق Adobe Express خطوة مهمة في جعل مزايا الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، وتمكين المستخدمين من إنشاء تصميمات احترافية بسهولة وفعالية.