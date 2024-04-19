إصدار تجريبي للشركات.. مايكروسوفت تطلق أوفيس 2024

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق الإصدار التجريبي الأول من حزمة البرامج المكتبية الجديدة أوفيس 2024 LTSC، مخصصة للشركات والمؤسسات.

ويأتي هذا الإصدار بتحسينات ملحوظة في الأمان والأداء، بالإضافة إلى تسهيلات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم.

حزمة Office LTSC 2024

تُعد حزمة Office LTSC 2024 نسخة مستقلة من مجموعة تطبيقات Office مُخصصة للاستخدام في الشركات، وتتميز بعملية الشراء لمرة واحدة مع التركيز على الاستقرار وتوفير الدعم على المدى الطويل، عادة ما يمتد لخمس سنوات.

الميزات الجديدة

يتضمن Office LTSC 2024 ميزات جديدة مثل:

خيارات إنشاء اجتماعات جديدة وتحسينات في البحث في Outlook

تعزز تجربة الاجتماعات وتسهل التنسيق.

العديد من الميزات والوظائف الجديدة في Excel تشمل Dynamic Charts وArrays.

تحسينات في الأمان والأداء وسهولة الاستخدام

الاستدامة والتحكم

تُعتبر Office LTSC 2024 خيارًا مثاليًا للحالات الخاصة التي تتطلب قناة خدمة طويلة الأجل، مثل الأجهزة المنظمة التي لا يمكنها قبول تحديثات الميزات لسنوات طويلة، والأنظمة المتخصصة مثل معدات الاختبار الطبي، وتهدف هذه الحزمة إلى توفير الاستقرار والأمان في البيئات التي تتطلب ثباتًا واستمراريةً.