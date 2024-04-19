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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنشر "البوابة نيوز" أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بنها الحر، والذي تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة، وجرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمي ومستشفى التأمين الصحي.

أسماء المصابين هم كل من: محمد عمرو، ونهى العوضي، ورشا مصطفى، ودعاء محمد فوزي، وملك جلال الدين، محمد عبد العزيز، وأحمد محمد عبد العزيز، وأشرف محمد السيد.

اسماء الوفيات بالحادث كل من:
أشرف سعد، 60 عاما، وأحمد عمرو 23 عاما، وعفاف عبد العزيز، وأميرة محمد عزت، وسالي محمد عماد، ياسمين محمد عمر، طارق عوض، وراشد محمد.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمي ببنها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

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