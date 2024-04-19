مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالعجميين في الفيوم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 اشخاص، في حريق اندلع في منزل بقرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بتلقيه بلاغ من شرطه النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقرية العجميين، والذي أسفر عن وفاة طفله وإصابة شاب وسيداتين كانوا بالمنزل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة.

نقلت سيارت الإسعاف جثمان الطفله إلى مشرحه مستشفى أبشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتبينّ من التحريات الأولية للرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، بأنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.