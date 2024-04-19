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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بثنائية نظيفة.. بلدية المحلة يزيد من معاناة المقاولون في الدوري

بلدية المحلة
بلدية المحلة
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فاز فريق بلدية المحلة بهدفين دون رد على حساب المقاولون العرب ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر  من دوري نايل  الذي جمع الفريقين اليوم على  ستاد المحلة  .

أحرز هدفي البلدية حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة   ٥٣ ، وعبدالرحمن سمانة في الدقيقة ٧٤ من عمر اللقاء .

وشهدت المباراة سقوط  لؤى وائل مدافع المقاولون على أرضية الملعب قبل نهاية اللقاء بربع ساعة وتم نقله لاحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل  إجراءالإسعافات اللازمة كما تعرض أحمد علاء مدافع المقاولون للطرد بعد تعمده التعدى على مهاجم البلدية قبل نهاية اللقاء بدقائق.

والمقاولون لؤي وائل حساب المقاولون العرب