الشاذلي يكرم اللاعبين الفائزين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

حرص الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ على تكريم الفائزين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف الثامنة عشر للناشئين التي أقيمت بالقاهرة يونيو 2023 وقام الشاذلي بتسليم اللاعبين مكافآت الميداليات التي وصلت من وزارة الشباب والرياضة طبقا للوائح الوزارة.

جاء ذلك على هامش إقامة منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف 2024 والمقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وقام الشاذلي بتكريم اللاعبين ومنحهم مكافآت البطولة التي أقيمت في يونيو الماضي وشهدت تألق كبير لمنتخبنا الوطني وحصوله على المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة.

ووجه الشاذلي الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه في البطولة وفي البطولات الأخرى، وشجعهم لتحقيق نتائج مميزة ومشرفة لمنتخب مصر في البطولات المقبلة.

وحقق منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أقيمت بمصر يونيو الماضي بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و 6 برونزيات.