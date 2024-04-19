ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سفير مصر في الكونغو يدعم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

سفير مصر في الكونغو
سفير مصر في الكونغو يحضر مران الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص السفير هشام المقود، سفير مصر في الكونغو، على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة مازيمبي غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.  

وعقد السفير هشام المقود جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادمًا من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.

سفير مصر في الكونغو الأهلي ومازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا