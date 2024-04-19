وزير الصناعة الإماراتي: القوى العاملة نجحت تحقيق إنجازات وتطورات كبيرة على مر السنين

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر cop28 والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، إن القوى العاملة في أدنوك لتحقيق إنجازات وتطورات كبيرة على مر السنين، مشددا على أهمية الابتكار وتبني الحلول المتقدمة لمستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر، أن:" نسعى لتعزيز التواصل والتفاعل مع روادنا، الذين يشكلون ثروة مهمة ومخزوناً معرفياً استراتيجياً للشركة، والاستفادة من خبراتهم الواسعة وتجاربهم المتعددة لخدمة الوطن والمجتمع وقطاع الطاقة".

وأشار إلى أنهم نجحوا فى تحقيق إنجازات مهمة وتطورات ملموسة، على مدار السنوات الماضية، وتنفيذ نقلة نوعية مستمرة لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ووتعزيز مكانتها شركة طاقة متكاملة ومتطورة، تتبنى مفاهيم الابتكار وتوظف أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات.

ونظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، ملتقى "رواد أدنوك" السنوي، والذي جمع أكثر من 1000 موظف سابق وحالٍ، واحتفى هذا الحدث بالمساهمات الكبيرة لهؤلاء الأفراد في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة أدنوك المتمثلة في توفير موارد طاقة موثوقة بأقل قدر من الانبعاثات محليًا وعالميًا.



