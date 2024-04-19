مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا

استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب محافظة البحر الاحمر، 149 رحلة طيران أوروبيا تقل علي متنها 13 ألف سائح، وذلك بمناسبة أعياد الربيع للعام الجاري 2024.



وأكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الوفود السياحية تضم كلا من ، الألمان والبلجيك، وهولندا، والتشيك،

وكشف، أبو طالب أن مدينة مرسي علم جنوبا البحر الأحمر، بدأت في الاستعداد لاستقبال اعياد الربيع ومزاراتها ومنتجعاتها السياحية .

وأوضح، أبو طالب، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، مساء اليوم الجمعة، أن المؤشرات الأولية مشجعه وذلك بحسب جداول الوصول بالمطار، حيث إن هناك تدفقا خلال الاحتفالات بأعياد الربيع في مرسي علم، لافتا إلي أن المؤشر الاولية ممتاز بالنسبة للفترة ما قبل اعياد الربيع، مؤكدا علي تزين الفنادق بجنوب البحر الأحمر لاستقبال النزلاء للاحتفال بأعياد الربيع.