بسمه عطا تطرح أغنية "عادي عادي"

طرحت المطربة بسمة عطا أغنية جديدة بعنوان عادي عادي، بالتعاون مع تيونز ارابيا، وتم تصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب في مصر مع المخرجة هبه غندور.

الأغنية من كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي .

وتقول كلمات أغنية عادي عادي:



"الي نفسه بحاجة يسمع قبل ما أرجع بالكلام

أنتو عشرة فلصو جدا بالمواقف مش تمام

الوشوش بتبان بريئة لا برافو ممثلين

شياطين بدور ملائكة وأنتو أصلا كذابين".

كانت بسمه ضمن فريق المنتج حسن طالب في برنامج بوليفارد المواهب التي أظهرت من خلاله موهبة كبيرة في الغناء ، وطرحت منذ فترة اولي اغانيها وهي “متستبسطنيش”، لكن عرفها الجمهور في البداية عن طريق السوشيال ميديا، إذ كانت تعيد غناء عدد من الأغنيات الشهيرة من خلال مقاطع فيديو، وحققت هذه المقاطع ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة على يوتيوب.